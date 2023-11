Adiós de Eddie Kingston a X: «Tu opinión no importa»

A comienzos de 2023, Eddie Kingston cerró su cuenta de X, antes conocida como Twitter. Terminando el año, el veterano luchador de AEW y ROH se explica. En un primer momento, comentó: «Terry Funk es el mejor de todos los tiempos. Eliminé mi cuenta de Twitter porque vi algunas cosas malintencionadas tuiteadas hacia Riho y ya no quiero participar«. Ahora leemos sus recientes declaraciones en Wilde On.

► Adiós de Eddie Kingston a X

«Dejé Twitter porque vi algunas cosas desagradables que alguien escribió sobre Riho, y ya estaba teniendo un mal día de todos modos, además de que contraje COVID. Tenía planes de ir a Irlanda. Contraje COVID antes de ir a Irlanda, así que ya estaba molesto. Mientras pasaba por mi teléfono, vi algo. Ni siquiera era una persona, solo era un perfil anónimo, ni siquiera tenían una foto de perfil. Fueron solo comentarios desagradables, y pensé: ya fue, estoy harto. Eso fue todo. Se volvió tóxico. Es peor que MySpace. La gente se enojaba por el Top 8″.

Cuando se señaló que no se conocía mucho sobre su vida personal comentó: «Así fui criado. Me enseñaron que no era asunto de nadie y a nadie le importa. Todos tienen su opinión, y como mi madre solía decir, ‘las opiniones son como los traseros y todas huelen mal’. Supongo que la era de las redes sociales ha hecho que la gente sienta que sus opiniones importan. No voy a mentirte, no importan. Ya sea que te haga sentir bien tuitear algo para elogiar o criticar a alguien, no importa. Ni para bien ni para mal. No importa al final del día».