Es el torneo luchístico más importante de Europa, y en 2024, la decimoséptima edición del 16 Carat Gold de wXw volverá a ocupar tres jornadas, los días 8, 9 y 10 de marzo, desde el Turbinenhalle 1 de Oberhausen (Alemania).

Como igualmente resulta tradición, wXw ya ha empezado a anunciar los primeros participantes de dicha justa, y queremos destacar ahora el siguiente nombre: Hijo de Dr. Wagner Jr. Este se une a los de Masato Tanaka, 1 Called Manders, Luke Jacobs y Joseph Fenech Jr., por ahora únicos confirmados para el 16 Carat Gold.

