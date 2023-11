Lleva siete años sobre los rings, y Masha Slamovich lucha con el aplomo de una veterana. Pero lo que la distingue de otras gladiadoras coetáneas es su intensidad, potenciada por un carisma único, recordando a una joven Bull Nakano.

Como suele ocurrir con otros talentos que militan hoy en Impact Wrestling, Slamovich está encontrando mayor éxito individual fuera de esta promotora, donde porta el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts junto a Killer Kelly.

Mientras, en el circuito independiente, la moscovita ha tenido un 2023 repleto de conquistas titulares: siete en total, como el Campeonato Mundial GCW o el Campeonato Femenil West Coast Pro Wrestling. Aunque a día de hoy, ya solamente ostenta el Campeonato Mundial FIGHT LIFE.

► Debut y combate titular en menos de 24 horas

Slamovich seguirá muy activa en lo que resta de 2023, y antes de que el año concluya podrá tachar otro punto de su lista de promotoras para las que aún no ha competido. Sin ir más lejos, mañana, cuando se estrene con Pro-Wrestling: EVE, la promotora femenil por excelencia de las islas británicas.

Desde The Big Penny Social, en Londres (Inglaterra), Slamovich formará parte del cartel de EVE 114, con un muy interesante duelo contra Konami, ex Campeona Goddesses of Stardom.

EVE suele programar a luchadoras de la escena nipona, colaborando estrechamente con TJPW, y dentro del menú de dicho evento Max The Impaler defenderá el Campeonato International Princess ante Kasey. Un muy buen aperitivo antes de la cita magna de EVE, Wrestle Queendom, que tendrá lugar el próximo día 19.

It's on!

Friday Nov 10 – Walthamstow, London🇬🇧

🎫 https://t.co/0VgRZ5saEp

💻 https://t.co/PbWNPtIDQu



Your co-main event of EVE 114 – a first time ever International super-fight as Russian Dynamite @mashaslamovich 🇷🇺 goes one on one with The Submission Sniper @k_o_n_a_m_i_ 🇯🇵 pic.twitter.com/8dzJhFL11Q — EVE – Riot Grrrls of Wrestling (@ProWrestlingEVE) October 15, 2023

Y sin apenas descanso, Slamovich estará 24 horas después bajo los focos de wXw, escenario que sí conoce, aunque igualmente vivirá algo inédito, porque por primera vez tendrá la oportunidad de hacerse con un título de la promotora germana.

Dentro del menú de Broken Rules XXI, show a celebrarse en la Sala Batschkapp de Frankfurt, Slamovich está programada para enfrentar a Ava Everett, Campeona wXw. Everett protagoniza su tercer reinado del cetro femenil de wXw, iniciado el pasado agosto, tras derrocar a Delmi Exo en We Love Wrestling #48. Con su combate contra Slamovich, habrá defendido la presea media docena de veces.

FIRST. TIME. EVER.



wXw Women's World Championship – Last Woman Standing Match@AvaEverett_ vs. @mashaslamovich



Zum 1. Mal in der Geschichte der wXw wird es bei #wXwBrokenRules ein Last Woman Standing Match geben UND es geht on Top um den Women's World Title.



Ticketlink in BIO pic.twitter.com/hTAuZMvBjs — wXw Germany (@wXwGermany) October 31, 2023