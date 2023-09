Eddie Kingston: «El negocio de la lucha libre va hacia atrás»

¿Veremos a Eddie Kingston como promotor una vez cuelgue las botas? «The Mad King» tiene la experiencia y prestigio suficientes, y de hecho, hoy, en una realidad paralela, podría estar trabajando para WWE como entrenador.

Pero preguntado bajo reciente entrevista en el programa ‘Hey! (EW)’, Kingston descarta verse algún día liderando la «Gorilla Position».

«No, no, no. Soy duro en el sentido de que mi idea es la correcta. No me importa tu maldita opinión. Si estuviera a cargo de algo creativo o programando, y tuviera a alguien a quien no respeto, les diría: ‘Solo sé feliz de que te esté dando algo’. Si vienen a mí y dicen: ‘Quiero hacer esto y aquello’, yo les diría: ‘No me importa lo que quieras hacer. Estás haciendo lo que yo te diga que hagas, hazlo a tu manera y asegúrate de que funcione’. Esa fue la formación con la que crecí. Por eso, cuando Tony dice: ‘Vas a luchar contra esta persona’, yo digo: ‘Está bien’. Si tengo una opinión al respecto, la expresaré, pero al final siempre digo: ‘No es mi programa, haré lo que me den y lo haré mejor de lo que piensas’. Ese es mi trabajo».