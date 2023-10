Eddie Kingston: «Ojalá CM Punk siguiera en AEW»

CM Punk y Eddie Kingston no han tenido la mejor de las relaciones y el Campeón Mundial ROH y Campeón de Peso Abierto NEVER de NJPW desería que fuera distinta. Luchísticamente, solo compartieron las cuerdas en una ocasión, cuando el Best in the World venció al Mad King en AEW Full Gear 2021. Kingston dio a conocer después que quedó deprimido tras el combate.

Desde entonces, el doble monarca acusó al ahora agente libre de que su personalidad es falsa. Más adelante, dijo que es una mala persona. Por otro lado, este año comentaba que si ayuda (ayudaba) a AEW no podía decir nada de él. Meses después, hablando con Adrián Hernández, Eddie Kingston vuelve a hablar de CM Punk para señalar lo que leemos a continuación.

► Eddie Kingston habla de CM Punk

«No. Estoy haciendo mi trabajo. Así es como me sentía. No sabía cómo se sentía nadie más en el vestuario, no me importaba. Era cómo me sentía. No lo quería allí. Punk y yo no nos llevamos bien. Está bien. No vas a llevarte bien con todos con los que trabajas. ¿Me gustaría que todavía estuviera en AEW y que las cosas hubieran salido de manera diferente? Sí, porque él ayudó a la empresa. Aparte de eso, no me importa lo que haga. Él y yo nunca nos llevamos bien de todos modos. No tenemos que ser mejores amigos para pelear entre nosotros. Es mejor cuando no somos mejores amigos. No le deseo mal, pero tampoco le deseo bien, porque no me importa. Eso es todo».

No podría decirse más claro. Pero CM Punk fue despedido de la empresa por sus numerosas controversias y en la actualidad estaría decidiendo qué camino tomar en la lucha libre profesional de ahora en adelante, siendo TNA la opción más probable, de acuerdo a lo que podemos especular, habida cuenta de que en WWE y en la misma AEW no lo querría de vuelta.