Eddie Kingston está en el mejor momento de su carrera como luchador, es el Campeón Mundial ROH y el Campeón de Peso Abierto STRONG NJPW. Su éxito, conocimientos y experiencia podría valerler algún día un rol como creativo de alguna de estas compañías, o de AEW. Sin embargo, The Mad King no quiere tener ese rol, según expresa en Hey! (EW).

► Eddie Kingston no desea ser creativo en AEW

«No, no, no. Soy duro en el sentido de que mi idea es la correcta. No me importa tu maldita opinión. Si estuviera a cargo de algo creativo o programando, y tuviera a alguien a quien no respeto, les diría: ‘Solo sé feliz de que te esté dando algo’. Si vienen a mí y dicen: ‘Quiero hacer esto y aquello’, yo les diría: ‘No me importa lo que quieras hacer. Estás haciendo lo que yo te diga que hagas, hazlo a tu manera y asegúrate de que funcione’. Esa fue la formación con la que crecí. Por eso, cuando Tony dice: ‘Vas a luchar contra esta persona’, yo digo: ‘Está bien’. Si tengo una opinión al respecto, la expresaré, pero al final siempre digo: ‘No es mi programa, haré lo que me den y lo haré mejor de lo que piensas’. Ese es mi trabajo.

«Sea lo que sea que me den, se supone que debo hacerlo funcionar. Esa es la formación que recibí. No culpo a los chicos más jóvenes que nunca tuvieron esa formación. Ellos no lo saben. ¿Voy a ayudarlos? Absolutamente no, que alguien más lo haga. Ese tampoco es mi trabajo. Tenemos productores y agentes, eso tampoco es mi j*dido trabajo. No quiero estresarme. Estuve estresado durante 18 años antes de llegar a AEW, no quiero volver a estresarme. Quiero luchar, ya sea en Dynamite, Ring of Honor, Rampage, Collision, no me importa, déjame hacerlo. Si no lo haces, está bien, me quedaré en casa hasta que sea el momento de salir. Me recuperaré y entrenaré. No me estreso. La única vez que me estreso es cuando peleo con alguien porque estoy tratando de lastimarlo».