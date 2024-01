El regreso de CM Punk y más para el próximo WWE RAW

¿Estamos atendiendo al mejor momento de la WWE en mucho tiempo? Como alguien que no ha dejado de seguir la empresa desde 2006, la respuesta podría ser sí, pero no sin aclarar que en realidad el nivel se ha mantenido en in crescendo desde hace años. Pero veamos, ¡The Rock acaba de volver para desafiar a Roman Reigns! Es decir, ¡es posible un The Rock vs. Roman Reigns en WrestleMania! Ello cuando todavía no hemos asimilado del todo la vuelta de CM Punk.

► El próximo WWE RAW

Y con el Best in the World continuamos pues estará volviendo a la programación la semana que viene en WWE RAW. Ya se ha confirmado que participará en el Royal Rumble 2024. Es de suponer que hasta entonces estará calentando su rivalidad con Seth Rollins, que parece haberse librado temporalmente de Drew McIntyre después de haberlo vencido nuevamente para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo esta misma noche.

La presencia de Punk basta para que prendamos la televisión pero no es lo único anunciado para el show. Además, Cody Rhodes tendrá un mano a mano con Shinsuke Nakamura en el que buscará vengarse del daño que The King of Strong Style le ha estado haciendo en las últimas semanas en su intento de continuar en la cresta de la ola después de haber sido otra víctima de Rollins, y Katana Chance y Kayden Carter defenderá el Campeonato Femenil de Parejas ante Chelsea Green y Piper Niven en una revancha:

THIS THURSDAY on @peacock, don't miss the @WWE Preview Special 2024 Edition with special guests and an announcement from @TripleH! PLUS: Next week on #WWERaw, we've got the return of @CMPunk, @CodyRhodes vs. @ShinsukeN and a Women's Tag Title rematch! pic.twitter.com/HGDeRioNox — WWE (@WWE) January 2, 2024

Como no podía ser de otra manera, todo lo que suceda lo estaremos contando en SÚPER LUCHAS.