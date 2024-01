Kurt Angle se lamenta: «¡Nunca vendí mercancía como John Cena!»

¿Hay algo del o que se arrepienta Kurt Angle en su carrera? Sí, demasiadas cosas. Al igual de que se arrepiente de muchas cosas en su vida personal. Sin embargo, recientemente reveló que una de las cosas que más le duele fue nunca haber podido ser uno de los luchadores que más mercancía vendiera durante su paso por WWE.

Así lo reveló en la más reciente edición de su podcast The Kurt Angle Show, en donde Angle se lamentó por nunca haber podido vender la gran cantidad de mercancía que vendieron otras grandes estrellas, y que siguen vendiendo hasta la fecha, como lo son «Stone Cold» Steve Austin y John Cena, lo cual les genera una suma de dinero bastante grande en regalías.

► Kurt Angle, triste por nunca haber vendido gran cantidad de mercancía en WWE

De hecho, Austin ha vivido demasiado cómodamente solo por la venta de mercancía, motivo por el cual no tiene necesidad de volver a luchar a tiempo completo. Estas fueron las interesantes declaraciones de Angle:

«Nunca se me pasó por la cabeza, ¿sabes? A John Cena sí, Stone Cold Steve Austin también. Yo no, y pude haber vendido una correa de ‘cinturón olímpico’ bien cool para la gente. Creo que Vince hubiera comprado la idea y la hubiera llevado a cabo.

«Yo no era de los que venden productos. Ojalá lo hubiera sido. Ojalá hubiera promocionado más mi marca. Sabes, al principio, simplemente no tenía mentalidad de negocios cuando entré en esto. Era luchador amateur y no me marketeaba mucho.

«John Cena entró bien preparado. Stone Cold Steve Austin, lo mismo. Ya tenían ideas para productos antes de empezar, y seguían teniendo ideas durante sus carreras. Yo no empecé a tener ideas de productos hasta como en mi quinto año en el negocio. Ahí dije, ‘Ok, necesito empezar a hacer productos’, y fue una lástima que no tuviera esa mentalidad de negocios en ese momento».