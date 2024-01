Kurt Angle vs. Shawn Michaels: «La mejor lucha de la historia»

El 3 de abril de 2005, en WrestleMania 21, Kurt Angle venció a Shawn Michaels en un fantástico combate que duró más de 27 minutos. Para muchos este fue un fantástico combate. Y para Kurt Angle, esta es la mejor lucha que jamás haya existido en la historia. Así lo dijo en una reciente aparición en la Steel City Con. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

«Oh, Dios. Esto es difícil para mí, el nombrar algunas de mis luchas favoritas, pero mi lucha favorita de todos los tiempos fue en realidad frente a Chris Benoit en el Royal Rumble 2003. Él me recordaba a mí mismo. Tenía la misma intensidad. Tenía, ya sabes, la misma complexión, la misma destreza atlética.

► Kurt Angle recuerda su victoria ante Shawn Michaels en WrestleMania 21

«Y, cuando nos enfrentamos, fue una guerra, luchas realmente intensas. Pero las otras luchas que realmente disfruté, una fue cuando se suponía que sería en WrestleMania, pero Vince McMahon no quería hacerlo porque este tipo tenía una racha invicta, y no quería que la rompiera.

«Y fue Undertaker en No Way Out 2006. Tuve una muy buena lucha con él. Eso fue realmente especial. Y especialmente decir eso acerca de un tipo grande, ya sabes, Undertaker pesaba 300 libras, medía siete pies de alto. Y tener una lucha así con un tipo tan grande es bastante increíble. Y eso solo te dice lo bueno que era Undertaker.

«Pero la otra lucha, una de mis favoritas, fue ante Shawn Michaels en WrestleMania 21. Realmente creo, en mi mente, que fue la mejor lucha de todos los tiempos. Shawn y yo simplemente conectamos. Y lo loco es que nunca habíamos trabajado juntos antes de eso, nunca habíamos tenido una lucha juntos. Y, durante la semana, se suponía que debíamos entrar al ring y practicar movimientos y cosas así.

«No hicimos nada de eso. Ni siquiera nos agarramos en una toma de réferi. Y tener esa química con Shawn muestra lo bueno que era Shawn. Quiero decir, todos lo consideran el mejor superastro de todos los tiempos, y yo creo que lo es. Es tan bueno porque nunca ha tenido una mala lucha. Ha tenido una increíble lucha con todo el mundo, y eso solo te muestra lo bueno que es».