Maxxine Dupri recibió una paliza de Rhea Ripley durante su combate en el WWE RAW del 11 de diciembre de 2023 y quiere otra lucha contra la Campeona Mundial. No tenemos ahora mismo información acerca de que vaya a suceder en un futuro cercano –The Nightmare ha estado rivalizando con Ivy Nile, ante quien defendió el título en el programa del 1 de enero de 2024– pero la integrante de Alpha Academy expone su deseo en su reciente entrevista en Lightweights.

► Maxxine Dupri quiere la revancha

«Necesito otra oportunidad de enfrentarme a [Ripley]… Estaba sinceramente asustada ese día, simplemente porque es difícil cuando tienes tanto respeto por alguien y pienso muchísimo en ella. Además, no solo es talentosa, sino que también es peligrosa en el ring. Posee esta gran confianza y presencia que son increíbles, pero luego entrar y compartir ese espacio con ella, eso genera mucha presión para estar a la altura. Pensé, ‘Vaya’. Fue aterrador.»

Pero antes de tener esa oportunidad, aunque una lucha contra la campeona sin ninguna historia puede surgir en cualquier momento, como demostraron ambas el mes pasado, Maxxine va a tener que trabajar mucho, conseguir victorias, fortalecerse como Superestrella… Y todo eso pasa por tener actividad, lo cual es algo que también busca, según señala en la misma entrevista. Por lo que dice, está decidida a dar un paso adelante en su carrera como luchadora:

«Para el nuevo año, mi principal objetivo es mejorar aún más en el cuadrilátero. Estoy emocionada por seguir entrenando en ese aspecto. Además, tengo planes de competir más activamente en el ring. Estoy entusiasmada por lo que vendrá».

Tendremos que ver qué le deparan los siguientes meses a Maxxine Dupri. Hasta ahora no ha mostrado demasiado en ningún sentido, lo cual no es necesariamente negativo, pero va a tener que hacerlo no solo para poder luchar algún día con la actual Campeona Mundial de WWE sino para tener una buena carrera en la empresa.