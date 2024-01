Raw: Rhea Ripley retuvo el título ante Ivy Nile

Esta noche ,en el especial Day 1 de Raw, vimos en el tercer combate de la noche a la Campeona Mundial WWE, Rhea Ripley, defender con éxito y en una buena lucha su título ante Ivy Nile, quien mostró un gran desempeño en el ring y le dio batalla a la campeona.

La campana sonó y Ripley atacó rápidamente a Ivy, logrando llevarla a la ceja del ring, pero esta logró golpearla con puñetazos y caerle encima con una plancha cruzada desde el esquinero al estilo Mil Máscaras. Luego, Nile atacó con una corbata al cuello a Ripley.

Tras comerciales, Ivy atacó con un supléx a Ripley y luego, la mandó a volar con una corbata. Nile atacó con un Tornado DDT a su rival y el toque de espaldas llegó solo a dos.

Ripley reaccionó con un cabezazo y luego, atacó con su Riptide a Nile, pero esta logró atacarla con un supléx y obtener otra cuenta en dos segundos.

El final de la lucha llegó cuando Ivy se iba a lanzar con una plancha cruzada, pero Ripley la sorprendió con otro cabezazo y le conectó su Riptide para llevarse al victoria.

this headbutt from rhea ripley to ivy nile was BRUTAL#WWERaw pic.twitter.com/JnUMXfHXp5

— (🦥) (@deonteddj) January 2, 2024