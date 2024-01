Ortiz: «Santana no quiso trabajar más conmigo»

Santana y Ortiz han vuelto a la acción luchística después de muchos meses lejos de las cuerdas por varios motivos, entre ellos, sus problemas personales. Los dos ha estado luchando tanto en AEW como en la escena independiente, llamando más la atención el primero, que es el Campeón de Peso Completo HOG, y también se pronunciaba recientemente sobre su ausencia actual de All Elite Wrestling: «Todavía sigo. Es solo que no me gusta quedarme sentado mientras espero por oportunidades. Me las busco».

► Santana no quiere trabajar con Ortiz

En cambio, parece que no van a volver a juntarse, que aquella época en la que eran compañeros de equipo, formando una de las duplas más talentosas del mundo, quedó en el pasado para siempre. «Nunca digas nunca», en la lucha libre profesional, pero esa es la situación en enero de 2024. De hecho, en una reciente entrevista en The Shining Wizards Wrestling Podcast, Ortiz revela finalmente que fue Santana quien tomó la decisión de que no continuaran trabajando juntos por lo que pasó entre ellos fuera de los rings.

«Desafortunadamente, no fue decisión de la empresa separarnos a mí y a Santana. Simplemente, él y yo no pudimos resolver nuestras diferencias a nivel personal, y él estaba muy decidido a no trabajar más conmigo. Por lo tanto, la empresa no tuvo más opción que separarnos, ¿cierto? Así que dijeron, ‘Bien, simplemente ya no van a formar equipo. No tiene sentido. Al menos hagamos que tenga sentido por qué se están separando.'»

Claramente, si dependiera de AEW, Santana y Ortiz continuarían formando equipo. ¿Por qué no? Quizá de no haber ocurrido todo, incluida la lesión, ya habrían sido Campeones Mundiales de Parejas, lo cual Sammy Guevara comentaba recientemente que sería lo único que cambiaría en la empresa. Por otro lado, tampoco tiene sentido lamentarse, sino desearles a los dos luchadores que les vaya lo mejor posible en adelante y que encuentren el éxito por otros caminos. Continuaremos hablando de ellos en SÚPER LUCHAS.