¿Mike Santana sigue en AEW?: «No me gusta esperar»

Durante All In 2023, Mike Santana volvió a luchar más de un año después en AEW. Lo haría también en el especial Dynamite Grand Slam y tuvo en octubre un combate sin descalificación con su antiguo compañero de equipo Ortiz en Rampage. De la misma manera, ha estado luchando en la promoción independiente HOG, donde es el Campeón de Peso Completo después de vencer a Matt Cardona el primero de diciembre. Hace casi dos meses que no se le ve en la empresa All Elite mientras acaba de anunciarse que expondrá el título ante Josh Alexander en HOG Brace For Impact el 6 de enero.

Además, el luchador de 32 años acaba de avisar al mundo luchístico de que está abierto a cualquier propuesta:

Spent the last 4 months back in wrestling, warming myself up against some of the best in the game.

Now it’s time to officially start this journey and make this the best year of my career.

The work begins.

Available WORLDWIDE.

MSantanaBookings@gmail.com pic.twitter.com/QykyExpdB6

— Mike SANTANA🇵🇷 (@Santana_Proud) December 21, 2023