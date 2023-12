Parecía que los despidos masivos de WWE se habían terminado sin Vince McMahon pero en septiembre hubo uno nuevo, el cual incluyó a Mace, también conocido como Dio Maddin, que nunca tuvo una gran carrera como Superestrella; de hecho, sus mayores oportunidades, en las facciones Retribution y Maximum Male Models, no funcionaron.

Ahora, desde que ayer 20 de diciembre terminó su cláusula de no competencia, estará emprendiendo su camino como independiente bajo el nombre de Mase Madden y el 27 de enero debutará en GCW durante el evento Effy’s Big Gay Brunch. Lo hará con Mansoor, despedido el mismo día, formando la pareja MxM.

► El despido de Mace de WWE

En dirección al nuevo capítulo de su carrera, Mace estuvo hablando recientemente con Denise Salcedo acerca de su salida de WWE. El luchador afirma que no le sorprendió la noticia.

«Cuando llegó al final, no fue una gran sorpresa. Había escuchado que se estaban realizando despidos. Y cuando llegó mi turno, en realidad perdí la llamada porque estaba en una zona sin cobertura, recogiendo a mi hija menor de la escuela. Estaba en una zona con una torre de celular deficiente. Cuando llegué a casa, había recibido un mensaje del tipo que estaba llevando a cabo los despidos y pensé, ‘Oh, ahí está.’

Ya me lo había dicho Mansoor, que lo habían despedido. Así que no me sorprendió, pero al mismo tiempo, algo había llegado a su fin para mí. Ya sea en el fútbol o en la WWE, instantáneamente pensé, ‘Bien, siguiente paso. ¿Cómo avanzamos? Tengo que mantener este barco en marcha.’ Así que se volvió muy emocionante y divertido, simplemente sumergiéndome en ello. Ha sido divertido.»