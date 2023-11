Hubo un momento en que Mace propuso a WWE interpretar a un mercenario cyberpunk, un cazarrecompensas o un verdugo, con hacha y capucha. Nunca sabremos qué hubiera ocurrido -el luchador fue despedido en septiembre-, podría haber sido el personaje que lo hubiera convertido en estrella o al menos en un elemento regular de la narrativa, o haber quedado en nada como su papel en los Maximum Male Models, en Retribution o cuando era comentarista de Raw.

En espera de ver cómo le va de ahora en adelante, volvemos a su rol en la mesa de narración, cuando usaba el nombre de Dio Maddin. Durante el episodio de WWE RAW del 4 de noviembre de 2019, su último día en ese papel, Brock Lesnar le dio una paliza cuando Mace quiso defender a su compañero Jerry Lawler.

F-5 THROUGH THE ANNOUNCE TABLE!!! @BrockLesnar & @HeymanHustle visit the #RAW announce team and send a POWERFUL message to @reymysterio! pic.twitter.com/MomDZB9MGu

— WWE (@WWE) November 5, 2019