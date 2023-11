Erick Rowan ha sido el invitado más reciente a Insight with Chris Van Vliet y como hacemos habitualmente en SÚPER LUCHAS estaremos recogiendo sus declaraciones más interesantes a lo largo del día de hoy. Para terminar, vamos con su recuerdo del combate que tuvo con The Rock en WrestleMania 32, que fue el último de La Roca hasta el momento; no hemos dejado de hablar en estos años de su posible retorno a las cuerdas, y recientemente adelantábamos que no sería el rival de Roman Reigns en WrestleMania 40.

The Rock vence a Erick Rowan – John Cena regresa en WrestleMania 32 https://t.co/eBH79odWCb pic.twitter.com/sYQ0uiT4Gv — Superluchas.com (@Superluchas) April 4, 2016

► Erick Rowan vs. The Rock

«Bueno, fue una experiencia breve. No sé por qué tienes que recordármelo. Dices que es un honor. Pero luego empecé a pensar en serio cuando un fan entró a la firma hoy con la camiseta del Brahma Bull de The Rock, y yo pensé, ¿en serio? ¿Por qué me lo tienen que recordar? Y él comenzó a reír. Eso me hizo pensar, ¿qué significa Brahma Bull? Entonces, ¿qué representa la palabra ‘Brahma’? Así que decidí investigarlo, porque me dio curiosidad. Resulta que Brahma es un dios hindú que simboliza al creador, el toro creador. Eso me hizo cuestionarme, ¿qué significado tiene todo esto? Realmente quiero saber, ¿cómo se le ocurrió a The Rock esa elección?

«Y tendrás que hacerle esa pregunta. Descubramos por qué quiso ser el Brahma Bull. Es como si yo fuera la oveja Loki ante el Dios de las travesuras. Suena ridículo, pero en realidad podría funcionar. [¿Cómo te eligieron para ese papel?] Debido a que Braun no podía ser derrotado, tenían que proteger a Windham y Jon había sufrido una rotura de rótula recientemente. Así que básicamente fue como jugar a piedra, papel o tijeras entre Jon y yo para ver quién aceptaba la cuenta más rápida. Así que sí, simplemente tuve la mala suerte en esa situación. Como Joseph Ruud, sí, fue un honor. Como Erick Rowan, eso fue humillante.»