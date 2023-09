Mansoor y Mace fueron despedidos de WWE junto a otras Superestrellas el 21 de septiembre. Los exMaximum Male Models no tardaron en pronunciarse al respecto y en una reciente transmisión en vivo en Twitch estuvieron compartiendo sus impresiones.

► Mansoor y Mace, fuera de WWE

Mace: «¿Fuiste despedido primero, verdad?».

Mansoor: «Lo que me hizo pensar que tal vez tenías una oportunidad. No pensé que estaríamos justo uno al lado del otro».

Mace: «Cuando nos enviaron mensajes a todos, nos los enviaron juntos, como si compartiéramos un solo cerebro. Pensamos que nos llamarían a ambos al mismo tiempo. Mi historia de despido es que estaba llevando a mi hermosa hija a la escuela. Íbamos a través de una zona sin señal. Hay una zona sin señal entre mi casa y su escuela. No recibí nada. Tú me habías informado que habías sido despedido. Pensé que estaba a salvo. Había pasado por una zona sin señal, aparentemente, debería haberme quedado porque cuando salí de la zona sin señal después de dejar a mi hija, recibí un mensaje que decía: ‘Llámame de vuelta’. Llamé y comenzó con una conversación trivial. Tengo Twitter. Sé por qué me llamas. No me llamas para decir hola. Eso fue todo. ¿Inesperado? En, tal vez no hoy«.

Mansoor: «Inesperado en el sentido de que, no entraré en ello… suena egocéntrico. Personalmente sentí que había mucho potencial sin explotar. Después del tiempo que dejamos de viajar, cuando nos prohibieron en la televisión. No voy a entrar en eso, eso es para mi libro. Justo después del tiempo que dejamos de viajar, hicimos esto… volamos a Stamford para reunirnos con el equipo creativo de Raw y presentamos dos videos de propuesta».

Mansoor: «Estaba durmiendo cuando me llamaron. Tenía un mensaje de voz. Me asustó, era un número de Chicago».

Mace: «Pensé que era Punk [risas]«.

Mansoor: «Mi cercano amigo personal CM Punk. No, era el jefe de relaciones con el talento. Me dejaron un mensaje de voz diciendo ‘Llámame cuando puedas.’ ¿Por qué? Tal vez olvidarán despedirme. Contraje el coronavirus. Mi familia también contrajo el coronavirus. Mi pequeño Dingo no lo contrajo. Luego recibí un mensaje que decía ‘Llámame de vuelta.’ ¿Por qué retrasar lo inevitable? Era un buen tipo. No tengo ningún problema con él».

Mace: «¿Con quién tenemos problemas?».

Mansoor: «LA Knight. ¿Deberíamos hablar de LA Knight? El señor gran estrella que alza la mano de John Cena. El señor más popular de la compañía. Bravo. Realmente lo has bordado [Sarcasmo]».

Mace: «Sí, felicitaciones. Comenzamos en el mismo lugar y claramente tomamos la dirección equivocada. La ‘L’ es nuestra [Sarcasmo]».

Mansoor: «No tenemos problemas con LA Knight. Iba a ser despedido. Estuvo a punto de ser despedido porque, por alguna razón, Vince odiaba su actuación como Max Dupri«.

Mace: «Él quería que fuera más suave».

Mansoor: «Como un agente astuto. Nunca fue el papel adecuado para él. Siempre decía ‘Déjenme ser Max Dupri’. Les rogué. ‘Déjenme hablar, déjenme ser el representante de alguien.’ Puedo hablar, nadie sabe que puedo hablar. Pero así no funcionó. No tenemos ninguna tensión con él. Tomó lo mejor de una situación realmente mala, se ató a su propio cohete y despegó cuando nadie le estaba ayudando«.

Mace: «¿Sabes con quién sí tenemos tensiones? Maxxine Dupri. La creamos. La moldeamos. Pensamos que esta era nuestra oportunidad. Cuando nos asignaron a Maxxine Dupri, pensamos: ‘mira este pedazo de carbón sin refinar que podemos moldear y presionar para convertirlo en una nueva era de la división de las divas’. Queríamos una verdadera joya».

Mansoor: «Le enseñamos todo lo que sabía. Sé a ciencia cierta que estaba en la sala cuando nos despidieron. Le preguntaron: ‘¿Mace y Mansoor, valen la pena mantenerlos?’ [Sarcasmo]».

Mace: «‘No, he terminado con ellos'».

Mansoor: «Somos su Test y Albert. Ella es Trish.»

Mace: «Lo dijimos durante mucho tiempo, antes incluso de separarnos.»

Mansoor: «Le dijimos: ‘Vas a ser Trish. Somos Test y Albert.’ No, no tenemos tensiones con Maxxine Dupri. Es una persona amable.»

Entonces, un usuario propuso que podrían llevar sus personsajes a IMPACT:

Mace: «Si tan solo pudiera estar en Main Event Mafia.»

Mansoor: «Me encantaría formar parte de Paparazzi Productions.»

Mace: «Podríamos tener una oportunidad. ¿Y si Kevin Nash recrea Paparazzi Productions con nosotros para fastidiar a LA Knight?«.

Mansoor: «A la gente le gustó la idea de los Fixers. Una de las direcciones que la gente pensó que podríamos seguir es ser el nuevo stable de Miz. Pensé que eso habría sido genial. Miz es genial. Siempre ha sido genial con nosotros. Le mostré el video y dijo que estaba genial. A todos pareció gustarles. Simplemente no funcionó por alguna razón. No íbamos a dejar de enviar ideas.»

Después de hablar de otras ideas como lanzar un pódcast, volvieron a los Maximum Male Models:

Mansoor: «Una de las ideas que teníamos en Maximum Male Models. Casi sucedió, no exactamente esta trama, pero casi trabajamos con Cody Rhodes. Quería que me golpeara con el Cross Rhodes y me rompiera la nariz. Luego, podría hacer el personaje Undashing. Quería usar la máscara como él y hacer la trama donde pensaba que era la persona más fea del mundo y una mutante horriblemente desfigurada. Todos seguían diciendo: ‘Queremos que Male Models tenga más filo. Necesitamos más agresión y ferocidad. ¿Qué podemos hacer?’ Yo seguía diciendo: ‘Rompan mi nariz. Soy este monstruo vicioso.'»

Mansoor: «Todo sucedió en la empresa cuando Vince se fue y Hunter asumió el control. Eso fue como tres semanas después de nuestro debut. No sé si ha habido un peor momento. Cuando nos pidieron que hiciéramos Maximum Male Models. No voy a dar toda la historia, la guardaré para mi libro. Nos lo dieron como: ‘Aquí está la gallina de los huevos de oro. Si ustedes toman las riendas de esto y se comprometen, van a ser ricos durante mucho tiempo porque esto es el bebé de Vince. Ha querido hacer un acto de modelos masculinos durante ocho meses. Lo quería tanto.’ Cada semana, se suponía que debíamos hacer un nuevo desfile de moda. Íbamos al centro comercial y comprábamos la ropa. Era nuestra responsabilidad comprarla. Nos dieron $2,000 para comprar cosas. El ensayo para el primer desfile de moda fue surrealista. Hicieron salir a la gente por nosotros. Durante treinta minutos ensayamos.»

Mace: «Fue Money in the Bank. Decían: ‘Quiten las escaleras de en medio. Tenemos que ensayar el desfile de moda.’ Vince McMahon salió y me mostró cómo dar vueltas y cómo cambiar mis pantalones blancos porque odia los pantalones blancos.»

Mansoor: «Es muy raro que Vince salga en los ensayos. Suele quedarse en su oficina. Salió para esto. ‘¿Es esto nuestro boleto a la superestrella?’«.