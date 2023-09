The Rock reacciona a los recientes despidos de WWE

Mustafa Ali, Emma, Rick Boogs, Aliyah, Riddick Moss, Elias, Top Dolla, Shelton Benjamin, Dolph Ziggler, Dana Brooke, Mansoor, Mace, Shanky, Bryson Montana, Commander Azeez, Yulisa León, Quincy Miller, Daniel McArthur, Kevin Ventura-Cortes y Alexis Gray fueron despedidos ayer de WWE en un nuevo día negro en la compañía, el primero desde que Vince McMahon se retirara y volviera; parecía que con su adiós este tipo de ocasiones se terminarían pero la fusión con UFC en TKO ha propiciado una nueva.

Y las reacciones no se han hecho esperar, en especial en el caso de Dolph Ziggler, el más sorprendente de todos los despedidos. Aunque en realidad sabemos que el luchador estaba preparado para irse y que solo se había quedado la última vez que tuvo que renovar el contrato -que terminaba en verano del año que viene- porque lo convencieron. Y con The Show-Off continuamos porque a él dedica The Rock unas palabras. Habla por todos los que vieron rescindido su contrato pero por DZ especialmente.

Just seeing all these releases now.

These days so f’n tough for the ones who gave their all to our crazy world of pro wrestling. Like @HEELZiggler.

What a decorated @WWE career and I’ll always be a supporter and fan. Can’t wait to see what he (and everyone) does next… #onward pic.twitter.com/uc5vXNxxNk

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 22, 2023