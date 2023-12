Logan Paul fue parodiado en South Park

La gran figura del Internet, el boxeo y el actual Campeón de los Estados Unidos WWE, Logan Paul, recibió una gran parodia a su persona en el más reciente episodio de la divertida pero polémica serie estadounidense South Park.

Durante el más reciente especial de South Park, que se emitió en streaming en Paramount+, se realizó una parodia de Paul y de su bebida energética denominada PRIME, que lanzó a la venta junto a su compañero de negocios, KSI.

«The Maverick» aparece como un muñequito al estilo de South Park y promociona su bebida energética, que en la serie denominan como CRED. Y se burlan de la controversia que ha causado la bebida PRIME de Logan Paul, especialmente, el hecho de que no sea una bebida que los niños puedan consumir.

El clip con el momento en donde se parodia a Logan Paul en South Park ha recibido ya más de 25 mil «Me gusta» en Twitter, lo que, sin duda alguna, demuestra la popularidad tanto de Logan como del show televisivo:

The new ‘SOUTH PARK’ special parodys the PRIME hydration drink and Logan Paul.

Now streaming on Paramount+ pic.twitter.com/BpoHtuSl5Q

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 20, 2023