Logan Paul acaba de atravesar una mesa después de un Ajuste de Actitud. Pero no fue en WWE ni fue John Cena sino en un evento de PRIME con KSI.

Los dos son buenos amigos y socios en la marca de bebidas energéticas -entre otros proyectos que han realizado juntos- e incluso han colaborado en WWE.

The moment KSI threw logan Paul on the table 😳 pic.twitter.com/nBnNkmGurw

— KSI NEWS (@ksinews_) December 10, 2023