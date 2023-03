La celebridad KSI no tiene interés en la WWE

Como Logan Paul, KSI se hizo famoso en YouTube para acabar abriéndose camino en distintas industrias hasta alcanzar el estatus de celebridad. Los dos, además, emprendieron una carrera en el boxeo. Y llegaron a enfrentarse en una ocasión en el cuadrilátero en el que fue hasta ahora el único combate profesional de ambos; el nativo de Londres ganó por decisión divivida. Y como ‘Maverick’, con quien comparte PRIME, cualquiera pensaría que ‘JJ’, como también se le conoce, está interesado en tomar el camino de la WWE.

Embed from Getty Images

> KSI no tiene interés en la WWE

Pero en realidad no es así. Durante una reciente aparición en WIRED fue breve pero conciso señalando: “No, no tengo por qué estar en la WWE. No, no, no”. Sería interesante saber por qué pero no da ninguna explicación. También por qué es tan tajante al respecto, no intenta ni siquiera dejar la puerta abierta a esa posibilidad. Ciertamente, ser una Superestrella no es nada sencillo, ni muchísimo menos, pero sí puede ser un buen negocio para estas celebridades, como también para la compañía. Pero KSI lo rechaza de pleno.

Dejando a un lado sus otros trabajos, pues hablamos de alguien que hace muchas cosas -es rapero o comediante, también-, KSI tiene previsto un nuevo combate de boxeo: el 13 de mayo va a verse las caras con el boxeador profesional y empresario Joe Fournier en el evento MF & DAZN: X Series 007 en el Estadio de Wembley en Londres, Inglaterra. Será un gran desafío pues este, ‘The Badass Billionaire’ tiene un récord profesional invicto de 9-0. Aunque en 2021 perdió una pelea de exhibición ante David Haye.

¿Te gustaría ver a KSI en la WWE?