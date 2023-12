Braun Strowman está casi tan en primera plana como lo estará cuando efectivamente vuelva a la programación de WWE. ¿Los motivos? El haber adelantado que quizá podría estar listo para Royal Rumble. Que aún tiene a Roman Reigns en el punto de mira. Su opinión sobre el regreso de CM Punk. El estreno de ‘Braun Strowman: Waukesha Strong’. La posibilidad de continuar con The Wyatt Family.

► Braun Strowman, feliz por Randy Orton

Y ahora lo traemos nuevamente a SÚPER LUCHAS para conocer sus palabras sobre la vuelta de Randy Orton. The Monster of All Monsters está contento por The Viper. Además, le envió un mensaje con una «amenaza». Y el 14 veces Campeón Mundial le contestó. A modo de curiosidad, ambas Superestrellas nunca tuvieron una rivalidad; sí compartieron muchas veces las cuerdas pero no rivalizando.

«Randy, oh my god, literalmente estaba tan feliz de ver a Randy regresar porque pasó por un susto con la lesión que tuvo, la cirugía. Vuelve y puede que se vea mejor que nunca en su carrera. Le envié un mensaje de inmediato. Le dije: ‘Chico grande, voy por ti’. Él dijo: ‘Mantente alejado de mí’ [risas]«

Y no solo nunca protagonizaron juntos una trama en WWE sino que tampoco tuvieron jamás un mano a mano. ¿Sería interesante que lo hicieran cuando Braun Strowman vuelva? Echando un vistazo al historial de SÚPER LUCHAS, nos encontramos con una noticia de 2021 que confirmaba la cancelación precisamente de una lucha entre ellos en Raw, de la época en que la Era Covid aún no había terminado:

«El cambio más importante habría sido que la lucha entre Braun Strowman y Randy Orton estaría totalmente cancelada. De hecho, WWE ya no anuncia este combate como parte del previo de Raw en su sitio web oficial, sino que se enfoca al hecho de que Drew McIntyre exigirá explicaciones a MVP.

Esto pese a que el combate se anunció fuertemente durante el fin de semana en redes sociales. También se pudo saber que Vince McMahon llegó tarde al ThunderDome para la preparación del show y no se ha reportado una posible causa que le hiciera llegar tarde a preparar el show televisivo».