Braun Strowman habla sobre su recuperación: ¿Regresará en Royal Rumble?

Desde junio de 2023 Braun Strowman ha estado recuperándose de una cirugía de fusión cervical a la cual tuvo que someterse.

Pasa el tiempo y mientras reposa, concedió una entrevista a News18, donde platicó, entre otros temas, de su recuperación y planes a futuro.

► Actualización de su lesión

Durante la charla, Strowman reveló que recibió noticias positivas de su médico durante un control de cinco meses en el reconocido Andrews Medical Centre. Recibió autorización médica para comenzar a levantar pesas, lo que indica que los huesos de su cuello se estaban fusionando bien después de someterse a una fusión cervical en sus vértebras C4 y C5. El procedimiento involucró la inserción de una placa metálica y cuatro tornillos en su cuello.

»Así que recientemente tuve mi control de cinco meses con el Dr. Cordoba, en el mundialmente famoso Andrews Medical Centre, donde la WWE me permitió tener mi cirugía con el mejor cirujano del mundo. Así que hice mi control de cinco meses y me dieron autorización médica para comenzar a levantar pesas. Así que los huesos se están fusionando bien en mi cuello.

»Tuve una fusión cervical en mis vértebras C4 y C5. Pusieron una placa metálica y cuatro tornillos en mi cuello. El médico me autorizó a comenzar a levantar pesas de nuevo, lo cual fue una gran bendición porque estaba volviéndome loco sin hacer nada durante ocho semanas».

Strowman expresó su gratitud por la autorización, ya que estaba ansioso por volver a la actividad física después de semanas de inactividad. Confesó que perdió 15 kilos durante su período de recuperación y ahora se enfoca en recuperar su fuerza y peso.

»Perdí 15 kilos por estar sentado sin hacer nada durante ocho semanas, tampoco estaba comiendo como lo hago normalmente, ya que no estaba haciendo ejercicio. Así que ahora estamos tratando de recuperar el peso. El objetivo para el 2024 es continuar con esto. Como dije, regreso después del primer año para tener otro control y luego volver al cuadrilátero, volver a ponerme en forma y repartir golpes».

► ¿Qué tiene para contar de su regreso?

Cuando le preguntaron sobre un posible regreso para el Royal Rumble, Strowman se mantuvo cauteloso y afirmó que su regreso dependería de las evaluaciones de sus médicos. Hizo hincapié en que está tomando en serio su recuperación, dada la gravedad de su lesión.

A pesar de su tiempo fuera de la acción en el encordado, Strowman sigue ocupado con diversos compromisos, incluyendo apariciones en los medios. Expresó gratitud por el apoyo que ha recibido de la empresa y los fanáticos, y espera hacer un regreso triunfal cuando sea el momento adecuado.

»Todavía no sé cuándo regresaré; si pudiera regresar en el Rumble, sería genial. Pero como dije, estoy a merced de los médicos y lo que dicen. Los estoy escuchando porque esta fue una lesión muy seria que sufrí. Así que lento y constante es el proceso y la empresa está muy detrás de mí y todo. Ahora estoy ocupado. Probablemente no estaría aquí ahora haciendo esto si no fuera por eso.

»No hay que ver el vaso medio vacío, debes encontrar tus bendiciones en todo. Ahora recuperándome de la cirugía, me dieron autorización para poder viajar y demás. Así que ahora me enviarán a giras con medios. Es una bendición increíble poder seguir trabajando, hacer lo que amo y obtener la respuesta y la reacción en las caras de la gente».