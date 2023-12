Braun Strowman y sus asuntos pendientes con Roman Reigns

Roman Reigns y Braun Strowman se enfrentaron por última vez en el ring en el 2020 por el Campeonato Universal durante un episodio de SmackDown. Strowman también estuvo en la lucha de triple amenaza junto a Reigns y «The Fiend» Bray Wyatt en WWE Payback 2020, donde Reigns ganó el título e inició su histórico reinado. Previo a eso, y cuando Reigns aún no era rudo, ambos tuvieron una rivalidad que llegó a su punto máximo entre el 2017 y el 2018 en Monday Night Raw.

► Braun Strowman y Roman Reigns fueron rivales hace algunos años

Mucho antes de ser «El Jefe Tribal», Roman Reigns utilizaba su atuendo de The Shield y tuvo una larga rivalidad con Braun Strowman, en lo que fue el despegue en la carrera de este último, quien estaba inicialmente asociado a The Wyatt Family. Strowman fue despedido por la WWE en el 2021 poco después de luchar por el Campeonato WWE, pero regresó gracias a Triple H en el 2022, aunque desde entonces no ha vuelto a enfrentarse al Jefe Tribal. Al respecto, «El Monstruo Entre Hombres» expresó su deseo de reavivar su rivalidad durante una entrevista reciente con Sportskeeda WrestleBinge.

«Nunca, no he terminado con Roman Reigns. Él es mi archienemigo y mi mayor rivalidad de mi carrera, y espero que uno de estos días vuelva allí y le ponga las manos encima al Jefe Tribal».

Desde su regreso a la WWE, Braun Strowman ha hecho equipo con Ricochet, y ambos estaban teniendo reacciones positivas, aunque El Monstruo entre hombres desapareció abruptamente de la programación debido a una lesión, de la cual espera volver durante el próximo año.