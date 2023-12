«Nunca, no he terminado con Roman Reigns. Él es mi archienemigo y mi mayor rivalidad de mi carrera, y espero que uno de estos días vuelva allí y le ponga las manos encima al Jefe Tribal». Hablando recientemente con Sportskeeda, Braun Strowman avisaba de que Roman Reigns sigue en su punto de mira.

► Presente y futuro de Braun Strowman

The Monster of all Monsters también ofreció una actualización sobre cómo se encuentra en este momento de la recuperación que lo mantiene alejado de la acción de WWE. Lamentablemente, no reveló nada distinto a lo que comentaba en una entrevista anterior: sin fechas y levantando pesas.

«Hasta ahora, bien. Acabo de recibir la autorización para comenzar completamente con el levantamiento de pesas y cosas así. Todavía me queda un poco de proceso, pero no se preocupen, el monstruo volverá pronto. Sin fechas. Sabrán cuando regrese».

En cambio, lo interesante vino cuando le preguntaron sobre posibles rivales:

«A quien se interponga en mi camino. Tengo una mentalidad no completamente diferente, pero mi enfoque es un poco diferente. No estaba contento con la lesión. Las circunstancias de vida que ocurrieron con Bray, tengo algo que demostrar cuando regrese. Tengo que mantener viva nuestra historia como la Familia Wyatt, y desafortunadamente, no será bueno para todos porque el monstruo está regresando«.

¿Podría ser Braun Strowman el líder de una nueva facción? ¿O esta tendrá a otro, por ejemplo, a Joe Gacy? Al luchador de NXT lo han comparado mucho con Bray Wyatt, salvando las distancias. Veremos qué novedades tenemos próximamente en SÚPER LUCHAS sobre estas cuestiones.