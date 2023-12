WWE nunca ha visto a Chad Gable como un luchador con madera para el plano estelar.

En cambio, está totalmente asentado en el medio cartel, donde ha sido Campeón de Parejas Raw, o donde ha estado rivalizando con Gunther por el Campeonato Intercontinental durante buena parte de 2023, el cual ha sido un gran año en su carrera, que se encuentra en su mejor momento, o en uno de los mejores. De todas maneras, muchos dentro y fuera de la compañía sí que consideran que puede dar ese paso de no solo entrar a la cima sino convertirse en campeón mundial.

► Braun Strowman alaba a Chad Gable

Unos meses atrás, Kurt Angle se mostraba de acuerdo cuando un fanático le comentaba que no hay ningún motivo por el que Chad Gable no deba ser Campeón Mundial de Peso Completo. Más recientemente, Braun Strowman dice que tiene ese calibre cuando le preguntan en Sportskeeda Wrestling por alguien que todavía no haya alcanzado ese estatus que debería hacerlo. El Monstruo Entre Monstruos tiene en alta estima al líder de Alpha Academy, grupo que también está brillando actualmente.

«Honestamente, alguien a quien veo con el potencial para el campeonato mundial es Chad Gable. Si hablamos de subestimados y cosas así, sería, si tengo que especificar, Chad Gable. Tiene todas las herramientas, puede expresarse bien, tiene la apariencia necesaria. Puede destacar como nadie más en el cuadrilátero. Cuando realmente se reduce a eso, también es un ser humano increíble, así que me encantaría verlo tener una oportunidad por el gran título porque se lo merece».

Una historia interesante que podría contarse con Chad Gable, aprovechando tanto sus fortaleces -entre otras, sus habilidades luchísticas- como sus «debilidades» -si queremos verlo de esa manera, su tamaño- sería posicionarlo como un Campeón Mundial underdog que logre salirse con la suya a través de su talento en los encordados, un poco, salvando las distancias, como Orange Cassidy con el Campeonato Internacional.