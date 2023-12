Jey Uso: «CM Punk tiene estatus de ‘Tribal Chief'»

Cody Rhodes quiere acabar su historia, y en base a lo que se reporta desde hace meses, obtendrá una revancha contra Roman Reigns en WrestleMania 40; bien vía Royal Rumble o vía Elimination Chamber. Lucha que ocuparía, por supuesto, el estelar del magno evento.

Pero seamos sinceros: resultaría muy interesante ver cómo CM Punk toma el rol de retador de Reigns en «The Showcase of the Inmortals», aprovechando la candencia de su regreso. Una decisión creativa que nadie puede negar sería sinónimo de dinero y que además posee bagaje narrativo.

Y parece que WWE enfrentará a Punk y Reigns, pero no de forma tan inmediata, según informó Justin Barrasso de Sports Illustrated.

«Hay planes para que Punk rivalice con Roman Reigns, ha podido saber Sports Illustrated. Pero no será Punk contra Reigns primero, pues ese lugar pertenece a Rollins […] Aunque no es el actual favorito, hay muchas razones para creer que Punk-Rollins podría servir como estelar de la primera noche de WrestleMania 40 […]»

► Jey Uso banca el retorno de CM Punk

Hoy, los nombres de CM Punk y Roman Reigns vuelven a cruzarse, ahora por boca de Jey Uso, quien también compartió ring con «The Second City Savior» bajo la primera etapa de este en WWE. Durante su intervención en ‘The Bump’, el otrora miembro de The Bloodline fue preguntado sobre si la marca Raw debería agenciarse al «Chicago Made».

«Que firmen a CM Punk. Y, ¿por qué no iban a firmarlo? Sé que tiene bastantes odiadores o lo que sea. Oye, si vamos a ser sinceros, es una Superestrella. Lo primero y más importante, la gente habla de él. Y en cualquier cosa que tenga que ver con lucha libre, su nombre aparece. Tiene estatus de ‘Tribal Chief’. Es un tipo de primera línea, pase lo que pase. Así que mi invitación está ahí, tío. Que lo traigan, venga. Vamos a por ello, hermano. Seré el primero en aceptarlo. Todo bien, todo es amor, venga, vamos con ello. Bienvenido de nuevo, CM Punk».