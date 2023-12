Chris Jericho visitó recientemente Insight with Chris Van Vliet y la pregunta era obligada: ¿qué te parece que CM Punk haya vuelto a WWE? Ambos fueron acérrimos oponentes cuando trabajan en esta empresa y llegaron a enfrentarse por el Campeonato WWE en WrestleMania 28.

► Chris Jericho habla de CM Punk

«No me sorprende. Quiero decir, es la actitud de Vince, como si pudieras ganar dinero con alguien, entonces los traes de vuelta. Trajo de vuelta a la nWo, trajo a Bischoff. Sí, y Vince no está a cargo. Pero Triple H aprendió de Vince una vez más y los fanáticos, mantener a los fanáticos entretenidos y felices, mira, él regresó y fue el segmento en redes sociales más visto que hayan tenido. Así que desde el principio, fue beneficioso para ellos. No me sorprendió.»

► La estelar de WrestleMania 18

En otro orden de cosas, pero continuando con la entrevista y atendiendo todavía a la WWE, Chris Jericho también recuerda estelarizar WrestleMania 18:

«Con total sinceridad, no pensé que nuestra lucha debería haber sido el evento principal. ¿Cómo sigues a Rock y Hogan? Quiero decir, está la lucha intermedia, y luego la nuestra, ¿verdad? La lucha intermedia sería la lucha colocada entre los dos eventos principales del show. Pero yo estaba pensando, ¿cómo podemos competir con esto?

«Quiero decir, amigo, esto es enorme. Cuando Hogan regresó. No creo que nadie esperara que fuera tan aclamado. Porque Hulk en WCW y Hulk en WWF son dos bases de fanáticos diferentes y Hulk en la WWF es el maldito Hulk Hogan, como, amigo, está compitiendo contra The Rock. ¿Te lo puedes creer? Y The Rock medio actuaba como el malo, pero a nadie le importaba. Básicamente, era como tener a los dos equipos más grandes en el Super Bowl y ni siquiera te importa quién gana, solo sabes que va a ser increíble. Y si ves esa lucha con el sonido apagado, no es tan genial. Lo ves con el sonido encendido y es una de las mejores luchas que he visto.

«Y estaba pensando, recuerdo hablar con Triple H, y él dijo algo off the record que realmente me molestó. Y recuerdo enfrentarlo al respecto de antemano. Y ya estábamos un poco en desacuerdo, y pensé, maldición, ¿realmente quieres salir después de esto? Él dijo, es el título mundial, el título mundial debería ir al final. Y en teoría, debería. Pero ¿adivina qué? La lucha por el título mundial fue antes de Stadium Stampede en AEW. Porque, ¿cómo sigues a Stadium Stampede? Así que sabía que ya habían quedado asombrados por esto porque la gente se iba a volver loca. Y nuestro ángulo tenía impulso, pero no era como Hogan y Rock, esto es Tyson y Ali si estás jugando un videojuego de lucha libre. Probablemente esa sería la lucha que elegirías en ese momento.

«Así que sí, no quería salir después de eso. Pero lo hicimos. Y nunca he vuelto a ver esa lucha. Nunca la he vuelto a ver. No me gustó. No lo sentí. Pensé que no fue bueno. Probablemente fue mejor de lo que recuerdo. Pero simplemente pensé, wow, para mí, mi lucha principal fue contra Shawn en el 19. Aunque no fue el evento principal, fue uno de los eventos principales. Así que eso fue mi redención para mí mismo, donde tuvimos esta lucha. Así que esa fue la lucha principal. Y todavía tengo la tarjeta en casa, donde es el evento principal de WrestleMania, Triple H vs Chris Jericho».