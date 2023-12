CM Punk estará en el próximo Monday Night Raw

Tras su controversial promo de la semana pasada en Monday Night Raw, la inmediata parada para CM Punk en su nuevo ciclo como Superestrella de WWE será este mismo viernes en SmackDown, donde presumiblemente también hablará, pues no ha sido anunciado bajo implicación competitiva.

Y más allá, WWE dio cuenta ayer, durante Raw, de la cuarta aparición del «Best in the World»: dentro de seis días, en la siguiente edición del programa de los lunes.

McMahonlandia resalta la condición de «agente libre» de Punk y las pretensiones de Raw y SmackDown por hacerse con sus servicios. Adam Pearce, Gerente General de la marca roja, quiere marcarse un tanto firmando a Punk (ojo aquí la conexión Pearce-Punk-ROH), pero tal vez Nick Aldis, Gerente General de la marca azul, tenga antes algo que decir, cuando «The Second City Savior» haga acto de presencia allí dentro de tres días.

