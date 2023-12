«Por favor, hazlo, maldición, porque le pediré a Paul que me incluya en eso. Estaré en contacto mañana para ver si podemos hacerlo realidad. (…) Al diablo contigo, Phil (…)». Esto decía Kevin Nash sobre el posible regreso de CM Punk a WWE. Ahora que finalmente se ha dado, ¿cuándo vuelve el Big Daddy? No tenemos ninguna información, pero sería verdaderamente interesante que los dos volvieran a cruzarse.

► Kevin Nash habla de CM Punk

Dicho esto, lo que sí ha querido hacer el miembro del Salón de la Fama es compartir sus pensamientos sobre la promo que el Best in the World pronunció en su vuelta a Raw. Para muchos, fue espectacular, emocionante. Para otros, falsa, nada sincera. En el episodio más reciente de Kliq This, Kevin Nash se introducía en el segundo grupo. A él no le gustó nada el discurso de CM Punk frente al WWE Universe.

«Pensé que los saludos en el camino hacia el ring no eran propios de él. Para alguien tan ‘bomba de humo’, se sintió muy forzado. Al final, fue como: ‘Oh mi*rda, mejor incluyo esto para tener algo de credibilidad’. [Citando a Punk], ‘No estoy aquí para hacer amigos, estoy aquí para ganar dinero’. Ya he escuchado eso antes«.

Lo que llamó la atención de muchos también fue que CM Punk se mostrara tan cariñoso con los fanáticos. A unos para bien, entendiendo que estuvo nueve años fuera y que seguramente estaba legítimamente feliz de haber vuelto, con todo lo que ello supone. Y a otros para mal, pensando en que intentó ganarse el cariño de todos y evitar cualquier tipo de abucheo habida cuenta de lo ocurrido todos estos años.