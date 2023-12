Kurt Angle: «Si CM Punk está tranquilo en WWE…»

Kurt Angle comparte sus sensaciones sobre el regreso de CM Punk a WWE, asegurando estar sorprendido y adelantando que puede ser grandioso para la compañía, eso si el Best in the World se mantiene tranquilo y evita meterse en problemas. El miembro del Salón de la Fama habla en The Kurt Angle Show.

► Kurt Angle habla de CM Punk

«Es una gran noticia. Realmente me sorprende que esté de vuelta. Diré esto, si se porta bien y no crea problemas, lo pasará genial allí. Va a ser realmente grande para la compañía. Sabemos que CM Punk a veces puede meterse en problemas. Con suerte, no lo hará. Creo que le irá muy bien a la empresa y eso es muy importante para la empresa en este momento tenerlo de vuelta.»

De la misma manera, The Wrestling Machine comenta que en AEW no deben preocuparse por haber perdido a CM Punk porque un luchador no define a una empresa.

«No estaría tan preocupado por decir, ‘Oh, dios. La empresa va a quebrar porque CM Punk se fue a la WWE.’ Una persona no define una empresa y creo que [AEW] lo está haciendo bien en este momento. Creo que seguirán haciéndolo bien. Probablemente solo seguirán creciendo más y más porque se están expandiendo internacionalmente y si haces eso, comenzarás a crecer enormemente».

En el mismo episodio de su podcast, Kurt Angle contaba también que pronto va a someterse a cirugía:

«Solo para que sepas, voy a someterme a una cirugía en el cuello a principios del próximo año. Van a colocar reemplazos artificiales de disco y eso ayudará [a mis manos]. No puedo agarrar las cosas correctamente, siempre se me escurren de las manos y se caen. Mis habilidades motoras son horribles».

«Mis brazos, de hecho, han experimentado una atrofia de tres pulgadas cada uno, y no tengo ningún músculo [entre el pulgar y el dedo], está completamente plano. Debería haber músculo allí, pero se deterioró. Atrofiado. Así que cuando me implanten estos discos de goma o reemplazos de disco, van a abrir los nervios para que puedan descender por mi brazo y así mejorar la circulación.»