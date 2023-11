«(…) Tengo problemas en los nervios de mi cuello. He perdido tres pulgadas en mis brazos, se han atrofiado debido a que mi cuello está tan mal. He tenido cinco cirugías y ninguna realmente funcionó. Voy a tener que someterme a una fusión, que será en el futuro. No puedo sentir mis dedos meñiques. Tengo mucha atrofia en mis brazos. No tengo mucha fuerza. No tengo mucha fuerza en la parte superior de mi cuerpo. En mi pecho, tengo un hundimiento, eso se debe a un nervio que murió. (…) Si no lo hago, el daño empeorará cada vez más. Mis brazos se reducirán a la nada (…)». Un par de meses atrás, Kurt Angle compartía esta actualización sobre su salud.

Happy 21st birthday to my daughter “princess” Kyra. I love you with all my heart. #lovemykids pic.twitter.com/P3NFUBKamc — Kurt Angle (@RealKurtAngle) November 25, 2023

► La próxima cirugía de Kurt Angle

Siempre estamos pendientes de cómo se encuentra el miembro del Salón de la Fama de WWE, deseando que llegue el día en que todos sus problemas de salud queden en el pasado. Y hoy confirmamos que a comienzos de 2024 será cuando finalmente tenga su próxima cirugía. Él mismo lo da a conocer en un episodio reciente de The Kurt Angle Show. No señala la fecha concreta pero sí que será en los inicios del nuevo año.

«Solo para que sepas, voy a someterme a una cirugía en el cuello a principios del próximo año. Van a colocar reemplazos artificiales de disco y eso ayudará [a mis manos]. No puedo agarrar las cosas correctamente, siempre se me escurren de las manos y se caen. Mis habilidades motoras son horribles».

«Mis brazos, de hecho, han experimentado una atrofia de tres pulgadas cada uno, y no tengo ningún músculo [entre el pulgar y el dedo], está completamente plano. Debería haber músculo allí, pero se deterioró. Atrofiado. Así que cuando me implanten estos discos de goma o reemplazos de disco, van a abrir los nervios para que puedan descender por mi brazo y así mejorar la circulación.»