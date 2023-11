Siguen las reacciones al regreso de CM Punk a WWE

CM Punk ha vuelto a WWE y las reacciones no dejan de sucederse. Desde dentro y fuera de la lucha libre, desde AEW, todos hablan del Best in the World y la que es una de las noticias más grandes en la compañía en las últimas décadas. Casi una llevaban muchos esperando que se diera el momento que se vivió en Survivor Series 2023, renaciendo la esperanza de muchos cuando el luchador fue despedido de AEW no mucho antes de este Premium Live Event en su ciudad natal de Chicago.

Aquí tenemos a Danhausen, que seguro que tenía ganas de trabajar con CM Punk en la empresa All Elite, señalándolo como el mejor de todos.

Las palabras de CJ Perry no hace falta traducirlas.

One can ONLY IMAGINE what @TonyKhan PAID @CMPunk for such a short period of time. Mind Boggling.

«Solo se puede IMAGINAR cuánto pagó Tony Khan a CM Punk por tan poco tiempo. Desconcertante».

I will say this as well—-very, very difficult to play by your own rules for 10 years, and then go back and play by somebody elses. I know I couldn’t do that. https://t.co/17iU7cSFQn

— Vince Russo (@THEVinceRusso) November 26, 2023