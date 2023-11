Matt Cardona lleva mucho tiempo hablando y bromeando sobre volver a WWE. No lo ha hecho, pero CM Punk sí, sin haber dicho nada previamente. De hecho, si bien hubo algunas informaciones que estuvimos publicando en SÚPER LUCHAS, nunca estuvo claro que iba a presentarse en Survivor Series 2023. ¿Cuándo podría hacerlo The Indy God si termina volviendo? Recordemos que esta semana podría decir adiós a Game Changer Wrestling.

Hablamos de ambos luchadores -compartieron las cuerdas en 12 ocasiones cuando eran compañeros en la misma WWE, disputando 3 manos a manos- porque en una reciente publicación en redes sociales Cardona aborda la explosión del Premium Live Event del sábado después de que el Best in the World volviera cuando parecía que el evento había terminado.

In my opinion, the buzz surrounding #SurvivorSeries is what makes pro wrestling like nothing else.

If you’re a wrestler in this business…at any level…whether you liked what happened or not…if last night didn’t light a fire under your ass, I don’t know what will.

MY ASS IS… pic.twitter.com/I0cbXhjxbW

— Matt Cardona (@TheMattCardona) November 26, 2023