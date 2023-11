WWE estuvo este 26 de noviembre de 2023 celebrando un house show en la arena Peoria Civic Center en Peoria, Illinois, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

► WWE Live en Peoria, Illinois (26/11)

LA Knight vs. Grayson Waller termina en No Contest debido a una interferencia.

LA Knight y Kevin Owens derrotan a Austin Theroy y Grayson Waller

CAMPEONATO FEMENIL WWE : IYO SKY (c) vence a Charlotte Flair y Bianca Belair

: IYO SKY (c) vence a Charlotte Flair y Bianca Belair Cody Rhodes derrota The Miz

Bobby Lashley y The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) vencen a la LWO (Cruz del Toro y Joaquín Wilde) y Dragon Lee

Becky Lynch derrota Zoey Stark

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Seth Rollins (c) vence a Shinsuke Nakamura y Drew McIntyre

Es interesante apuntar que este evento no televisado llega justo después de Survivor Series 2023. Y si bien fueron luchas sin más las que se dieron, sí hubo momentos en los que se vieron consecuencias del Premium Live Event, como cuando Seth Rollins habló sobre CM Punk.

«¿Vieron anoche WarGames? [la multitud corea ‘CM Punk’]. Ya saben cómo me siento al respecto, lo dije anoche. No voy a perder más palabras en alguien que ha estado fuera durante ocho años, que no ha hecho más que tratar de derribar este lugar. En cambio, voy a tomar mi tiempo y usar mis palabras para hablar de las personas que han estado aquí todo el tiempo. Eso incluye a todos en el vestuario que han hecho de la WWE la entrada más caliente de la ciudad. Eso incluye a cada uno de ustedes que están aquí esta noche. Podría terminar esto en una nota amarga como esa, pero no quiero. Ustedes tienen voces hermosas para cantar.»

De la misma manera, también se vio a Drew McIntyre abordando los informes sobre su salida enfurecida de Survivor Series:

“Si has estado viendo el evento, sabes por qué (estaba enojado). Perdí el combate por el título mundial, anoche perdí WarGames, mi estúpido equipo perdió la lucha por mí. Probablemente hayas escuchado cosas en Internet”.

Drew McIntyre cut a promo at the #WWEPeoria Live event. He referenced the reports of him storming out of #WWE #SurvivorSeries 👀 #WWERAW pic.twitter.com/3qJOFLOJm0 — NoSmokeSport (@NoSmokeSport) November 27, 2023

Y en otro orden de cosas, se sucedieron los momentos habituales de un house show de la WWE:

Seth Rollins breaking up the pin attempt with a curb stomp. #WWEPeoria pic.twitter.com/oD4XHpZkle — COYNE (@CurrentlyCoyne) November 27, 2023

Kevin Owens has the HOT PANTS on tonight at the #WWEPeoria show. 😂😂#WWE pic.twitter.com/pP84C2xQMQ — Chadwick (@RealTalkWrestle) November 27, 2023

UPDATE HE POINTED AT MY SIGN I WON IN LIFE AHHHHH #WWEPeoria https://t.co/wSYvpNTIsJ pic.twitter.com/sVYHQIhGkW — ✨🎀🐰Bunn🐰🎀✨ (@strawbstr8edgez) November 27, 2023