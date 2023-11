Todos en WWE se tomaron de la mejor manera el regreso de CM Punk. La Allstate Arena de Chicago enloqueció cuando Survivor Series 2023 se daba por terminado y sonó ‘Cult of Personality’. Menos Seth Rollins. El Campeón Mundial de Peso Completo no se quedó callado, de hecho, si no hubiera sido detenido por la seguridad, sus compañeros y demás personal de la compañía hubiera habido más que palabras con el Best in the World.

► Seth Rollins manda claro mensaje a CM Punk

Como vemos, The Visionary estaba tremendamente molesto. Y si nos fijamos, parece que puede verse detrás a Damian Priest confundido.

I couldn’t get a good video. I couldn’t believe what I was seeing. I couldn’t have screamed louder… And @TripleH couldn’t have got this more spot on. What a truly unforgettable night in Chicago. It’s clobbering time, folks. Punk is home. #CMPunk #SurvivorSeries pic.twitter.com/aEGK8dHwOT — Gorilla Position (@WWEGP) November 26, 2023

The heat the seth rollins has for cm punk is crazy!!#WWESurvivorSeries #cmpunk pic.twitter.com/RNkyX6lqAd — Harsh Amin (@harshamin__) November 26, 2023

¿De dónde viene este odio de Seth Rollins hacia CM Punk? Podríamos hablar de su pasado trabajando juntos en WWE o de los ataques verbales que ambos se han dedicado en los años que han estado alejados el uno del otro. Aquí se viene una rivalidad impresionante entre estas dos bestias.

A falta de saber más, por ejemplo, qué pasará mañana en Raw, recordamos lo que Konnan decía no hace mucho sobre ellos:

«¿Crees que Rollins no lucharía contra Punk? Yo creo que sí lo haría, porque en primer lugar, no estaría diciendo esas líneas sobre él en sus promos si tuviera problemas con él. De hecho, está diciendo líneas que Punk dijo antes.»

«No hay razón, sabes… Corey Graves hizo una declaración, ‘Oh, el truco más grande que el diablo hizo…’, ya sabes, esa [frase], Punk la había dicho en realidad. Hay tres frases que él [Punk] dijo en Ring of Honor que están utilizando en la televisión. No puede ser una coincidencia. Y si Rollins lo está diciendo, significa que está de acuerdo con ello.»

Survivor Series 2023 fue un buen evento, pero con el regreso de CM Punk… MEMORABLE.