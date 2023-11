Cody Rhodes reacciona la regreso de CM Punk a WWE

CM Punk a vuelto a casa. Los fanáticos de WWE no dejan de repetir esta frase después de que el Best in the World hiciera su regreso a la empresa nueve años después durante Survivor Series 2023. Todos están enloquecidos. Todos recordarán por siempre este momento.

► Cody Rhodes habla de CM Punk

Y como era de esperar, en la conferencia de prensa posterior al Premium Live Event le preguntaron a sus protagonistas sobre la gran noticia. Entre ellos estaba Cody Rhodes, que comentó acerca de CM Punk que si puede ayudar al lograr los objetivos que persiguen es bienvenido.

«No quiero ser breve en mi respuesta, pero realmente es así. Si puede ayudar con hacia dónde vamos y qué estamos haciendo, absolutamente. Bienvenido a bordo. Tengo la sensación de que el CM Punk que potencialmente estamos obteniendo está hambriento, y eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Cuando alguien tiene hambre y lo desea. Eso es cuando es real. Daré elogios y flores a Triple H y Nick Khan por lograrlo.

«Puedes preguntarle a todos los chicos y chicas hasta que se pongan morados, ‘¿Cómo te sientes?’ Puedes levantarte, puedes caerte, puedes tener una amplia gama de emociones, pero lo primero, siempre, es el negocio. Estamos haciendo negocios récord. Parece que todos quieren estar aquí. Cuantos más, mejor. Si puedes ayudar, absolutamente, únete».

Podríamos comparar a Cody Rhodes con CM Punk con respecto a que ambos se fueron no de la mejor manera de WWE para emprender negocios en otro sitio pero acabaron volviendo porque para ellos no existe nada como WWE, porque para ellos WWE es su casa. Además, no cabe duda de que CM Punk vs. Cody Rhodes es una rivalidad de ensueño.