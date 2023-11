WWE es nuevamente la casa de CM Punk. ¿Alguna vez dejó de serlo?, podríamos preguntarnos ahora que ha vuelto. Durante estos casi diez años que han pasado desde su adiós se sintió que nunca lo haría. Imposible, pensábamos todos. Sin embargo, ‘Cult of Personality’ sonó al final de Survivor Series 2023 para enloquecer a todos y finalmente el Best in the World hizo su regreso. Y todo el mundo está reaccionando.

► CM Punk vuelve a WWE

Hey @WWE you thought I was hard to deal with 😂 have fun with 0-2 @CMPunk — matthew riddle (@SuperKingofBros) November 26, 2023

«Oigan, WWE, si pensaban que yo era alguien complicado con el que tratar diviértanse con el 0-2 (por sus peleas en UFC».

I wish he creates another finisher and I'm gonna steal his move as my new finisher — KENTA aka Lil’K (@KENTAG2S) November 26, 2023

«Me gustaría que creara otro finisher para que pueda robárselo como mi nueo finisher».

«Y como si nada todo ha cambiado. De nuevo».

Mood 8 years later pic.twitter.com/g2kqJlhUGp — Cora Jade (@CoraJadeWWE) November 26, 2023

Pro wrestling >>>>>>>>> — Veda Scott (@itsvedatime) November 26, 2023

Biggest pop in history of wrestling when @CMPunk walked out tonight. — Chael Sonnen (@ChaelSonnen) November 26, 2023

«El pop más grande de la historia de la lucha libre cuando CM Punk apareció esta noche».

My nipples could cut glass… https://t.co/Oz0gB5no1Q — Brian Heffron aka The Blue Meanie (@BlueMeanieBWO) November 26, 2023

«Mis pezones podrían cortar cristal».

«Mírame a los ojos, ¿qué ves?».

Una de las noticias más grandes no de 2023 sino de las últimas décadas en WWE. Casi diez años se ha estado esperando el regreso de CM Punk. Muchos habían perdido la esperanza. Y finalmente está aquí. Como alguien que siguió prácticamente toda la carrera de Best in the World como Superestrella, un servidor no puede evitar emocionarse. Ya lo estaba cuando luchaba en AEW, cuando volvió a la lucha libre, pero ahora… qué grande es el pro wrestling.

Y ahora veremos qué sigue para CM Punk en WWE. ¿Estará mañana en Raw? Con toda seguridad, sí, a falta del anuncio oficial. Tiene que ser así. ¿Empezará directamente una rivalidad con Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo? ¿Va a participar en Royal Rumble 2024? ¿Estará luchando por un título mundial en WrestleMania 40? Son tantas las pregunta que podemos plantear. Y poco a poco iremos contestando a todas.