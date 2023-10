«Aléjate, cáncer. Aléjate de mí para siempre. No me gusta Phil [Brooks]. Es un idiota. ¿No lo sabíamos ya? Se dieron cuenta allí, ya lo sabíamos aquí. No quiero que vuelva. Vete a hacer otra cosa. Adiós, hasta luego». Esto decía Seth Rollins de CM Punk a inicios de 2023.

Poco después, aclaraba sus palabras: «[…] Si no vas a ayudar, entonces no quiero que seas parte de nuestra industria. […] Me duele tener que decir cosas malas sobre él porque me ayudó, realmente lo hizo. […] Hay un lugar para él, hombre, tiene mucho que dar, solo desearía que su cabeza estuviera en un lugar diferente”.

Y a mediados de año el Campeón Mundial de Peso Completo WWE afirmaba que prefiere ser como Punk que como Roman Reigns.

A match between United States Champion Cesaro (Claudio Castignoli) and WWE Champion CM Punk turns into a tag team match, CM Punk & NXT Champion Seth Rollins vs. Cesaro & Kassius Ohno (Chris Hero). (23.08.2012). #WWE #WWENXT pic.twitter.com/Ej5Mml4tQJ — Best of CM Punk (@BestOfCMPunk) September 27, 2023

► Seth Rollins y CM Punk

No parece que The Visionary sea alguien que se interpusiera en el retorno de The Best in the World a WWE si luchador y empresa llegaran a un acuerdo, lo cual no quiere decir que estuviera contento con ello o que quisiera trabajar con él. Aunque Konnan cree que sí que lo harían.

Hablando en su pódcast, Keepin’ It 100, el booker de Lucha Libre AAA Worldwide adelanta que los dos aceptarían trabajar juntos. Y hace referencia a las referencias, valga la redundancia, que en WWE se han estado viendo sobre Punk.

«¿Crees que Rollins no lucharía contra Punk? Yo creo que sí lo haría, porque en primer lugar, no estaría diciendo esas líneas sobre él en sus promos si tuviera problemas con él. De hecho, está diciendo líneas que Punk dijo antes.»

«No hay razón, sabes… Corey Graves hizo una declaración, ‘Oh, el truco más grande que el diablo hizo…’, ya sabes, esa [frase], Punk la había dicho en realidad. Hay tres frases que él [Punk] dijo en Ring of Honor que están utilizando en la televisión. No puede ser una coincidencia. Y si Rollins lo está diciendo, significa que está de acuerdo con ello.»

