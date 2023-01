Seth Rollins llama “cáncer” a CM Punk: “Aléjate”

En 2022, CM Punk fue tan protagonista por sus andanzas sobre el ring como por sus asuntos extraluchísticos. Y es que estos, ya saben, se sintetizan en una pelea tras bambalinas de All Out que, desgraciadamente, acabará resultando su “legado” más recordado dentro de AEW.

Pocos contemplan que Punk reaparezca en AEW, aunque Tony Khan deje la puerta abierta a un eventual acercamiento de posturas. Y la información que supuso la evidencia definitiva, allá por octubre, vía Fightful, tuvo a Chris Jericho de coprotagonista.

«Numerosas fuentes contaron a Fightful Select que Chris Jericho se acercó a CM Punk, descontento con la trifulca y también con la rueda de prensa que se había dado. Jericho le dijo a CM Punk que era un cáncer para el vestidor y un agravio para la compañía».

Un par de meses después, Dave Meltzer completó la estampa.

«Varios de los mejores muchachos, Chris Jericho entre ellos, le dijeron al resto del vestuario que se asegurarían de que Punk no volviera».

► El repudiado CM Punk

Se viene hablando de que la única vía posible en pos de que CM Punk continúe luchando pasa por WWE. Y aunque primero debe desvincularse de AEW, con la que tiene contrato hasta el próximo año, Punk fue objeto de cuestión para Seth Rollins durante el evento de presentación de WWE 2K23 celebrado hoy.

Y Rollins no tuvo reparos de dejar estas palabras al micrófono de Nick Hausman.

«Aléjate, cáncer. Aléjate de mí para siempre. No me gusta Phil [Brooks]. Es un idiota. ¿No lo sabíamos ya? Se dieron cuenta allí, ya lo sabíamos aquí. No quiero que vuelva. Vete a hacer otra cosa. Adiós, hasta luego».

Frecuentemente, Rollins habla desde el personaje, así que no deberíamos tomar tales declaraciones como un ataque directo hacia Punk, gladiador con el que siempre ha mantenido buena relación, recordando su ayuda en aquel memorable ascenso al elenco principal de WWE gracias a The Shield, idea del “Best in the World”. Tal vez, sabedor del lema “nunca digas nunca”, Rollins alimenta una potencial rivalidad por si finalmente Punk hace otra vez de WWE su casa.