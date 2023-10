Teddy Long defiende a The Undertaker de las críticas

Por primera vez desde el 2021, NXT y AEW Dynamite volvieron a tener un mano a mano un martes por la noche. En el caso de WWE, el evento trajo su artillería pesada con la presencia de Cody Rhodes, John Cena, Asuka, Paul Heyman y una aparición especial de The Undertaker para confrontar a Bron Breakker, lo cual le valió para superar por primera vez desde el 2019 a AEW en los ratings, a pesar del berrinche de Tony Khan.

► ¿Enterró The Undertaker a Bron Breakker?

The Deadman se retiró en Survivor Series 2020, pero ha hecho apariciones esporádicas desde entonces. Sorprendió a los fanáticos con su aparición en NXT a principios de este mes y ahora fue defendido de las acusaciones de enterrar la imagen de Bron Breakker durante el programa.

Durante la reciente edición del podcast The Wrestling Time Machine, Bill Apter habló de que The Undertaker enterró a Bron Breakker, y señaló que acabó con la imagen dek ex Campeón NXT.

“Me encantó hasta que The Undertaker enterró a Bron Breakker al final. Con eso no estaba de acuerdo. Pero simplemente tener interacción con The Undertaker fue una especie de problema. La gente se pregunta si saldrá algo de esto”.

Teddy Long, por su parte, defendió a The Undertaker y afirmó que él en realidad ayudó a establecer a Breakker.

“Al final, hay que entender este negocio. Al final, lo que Undertaker le hizo no fue enterrar a Bron Breakker. Lo que Undertaker hizo con él fue establecerlo y que todos supieran: «Éste es el hombre». Por eso apareció el Chokeslam. Esa fue su iniciación. No para enterrarlo. Eso fue absolutamente genial. Eso no hizo más que hacerlo más fuerte. Te lo digo, esa es su iniciación. Así es como Undertaker dice: «Tú eres el indicado». No para enterrarlo. Esa fue la iniciación. Eso fue lo mejor que le pudo pasar”.