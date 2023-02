Seth Rollins aclara sus comentarios hacia CM Punk

Hace solo unos días, Seth Rollins no tuvo reparos de dejar unas duras palabras al micrófono de Nick Hausman sobre CM Punk, llamándolo “cáncer”. Recordemos que en su momento el “Visionario” quiso retar al ex Campeón Mundial AEW a un combate cuando este último todavía era agente libre, así que era un poco difícil pensar si estas declaraciones iban en serio o bien iban acordes a su personaje.

► Seth Rollins se arrepiente de las duras palabras hacia CM Punk

Sin duda, las recientes declaraciones de Seth Rollins trajo mucha cola entre los fanáticos, y el propio ex Campeón Universal volvió a referirse al tema durante una entrevista reciente en Fox Sports Radio, admitió que le dolía decir esas cosas sobre CM Punk.

“Bueno, no necesito repetir lo que dije sobre Chicago Phil en una entrevista la semana pasada, pero estoy seguro de que si lo necesita, puede buscarlo en Google. Mira, la conclusión es que es lo mismo que con Logan Paul.

Punk y Logan Paul son dos personalidades diferentes pero ambos son tan egoístas como parece y si no vas a ayudar, entonces no quiero que seas parte de nuestra industria, no quiero que seas parte de nuestra industria. de nuestra empresa y eso es todo.

Y aquí está lo que voy a decir una cosa sobre Punk y terminar con una nota positiva con él: ese tipo ha dado tanto a mi carrera que me duele tener que decir cosas malas sobre él porque me ayudó, realmente lo hizo.

Ha sido un buen tipo para mí durante gran parte de mi carrera, pero por alguna razón, en los últimos, tal vez, seis o siete años, está en un espacio de cabeza diferente y no estamos en la misma página y para ver qué ha hecho, y tomado, tomado, tomado siempre se trata de él, no soy un fanático. Simplemente no soy un fan. No soy un fan.

Hay un lugar para él, hombre, tiene mucho que dar, solo desearía que su cabeza estuviera en un lugar diferente”.

Actualmente, CM Punk está fuera de acción en AEW debido a una lesión y también a la suspensión tras los eventos de All Out. En todo caso, habrá que ver si es que termina regresando, aunque todavía está bajo contrato con la empresa de Tony Khan.