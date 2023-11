Becky Lynch, Charlotte Flair, Bianca Belair y Shotzi fueron mejores que Damage CTRL (Bayley, Asuka, Iyo Sky y Kairi Sane) en la lucha WarGames de Survivor Series 2023. A pesar de la mala relación entre The Man y The Queen, las babyfaces salieron victoriosas frente a las heels cuando todas golpearon con sus remates a The Role Model para terminar con Big Time Becks logrando el toque de espaldas después de atizarle con el suyo sobre una mesa.

► Bayley tras Survivor Series 2023

¿Qué sigue ahora para Damage CTRL? Tendremos que esperar a ver qué sucede el lunes por la noche en Raw. ¿Acaso esto puede suponer el fin de la facción? ¿O buscarán todas juntas venganza por la derrota? La verdad es que fue una caída sorprendente porque se esperaba que las rudas ganaran para seguir fortaleciendo su alianza. Mientras, nos detenemos en las palabras que la misma Bayley pronunció después del combate.

«No hay forma, no hay palabras, no hay nada que pueda decir que pueda darte una idea de lo que estoy sintiendo en este momento. WarGames, es audaz y es intenso. Hice todo lo que pude, y ahora simplemente no sé qué más me queda. Así que voy a poner hielo en todo mi cuerpo. Tal vez puedas buscar a mis compañeros de equipo por mí».