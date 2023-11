Matt Cardona podría abandonar GCW esta semana

Game Changer Wrestling es una de las empresas independiente donde Matt Cardona se ha hecho un nombre en su carrera posWWE. The Indy God ha estado viajando por todo el circuito pero se ha destacado en esta de manera especial, incluso por encima de NWA, MLW o IMPACT. Sin ir más lejos, este pasado fin de semana venció a Mike Bailey en GCW At WrestleCade Weekend. No obstante, esta podría ser su última semana en la misma.

► Matt Cardona podría abandonar GCW

El próximo 3 de diciembre luchará contra Jimmy Lloyd en GCW What Is Your Choice? en un combate en el que estará poniendo en juego su carrera en la compañía. Como él mismo está anunciando, si pierde, se irá para siempre.

«Lo que acaba de suceder es que finalmente logré una victoria aquí en GCW. Derroté a ‘Speedball’ Mike Bailey con mis propios pies descalzos. Lo vencí en su propio juego. ¿Saben quién no estaba en el edificio? ¿Quién no causó ninguna distracción? El maldito Jimmy Lloyd. Jimmy, has sido una molestia en nuestro camino durante meses, y voy a poner fin a eso en la ciudad de Nueva York. Esto no es un desafío, es oficial. Hablé con Brett Lauderdale. Tengo la plata, él me escucha. Ciudad de Nueva York, mi territorio, tú y yo, Jimmy. Si te vencí, serás mi pequeño Broski personal. Bronceado, preparación de comidas, gimnasio. Soy justo… si Jimmy puede vencerme, la realeza del Deathmatch abandona GCW para siempre«.

No podemos evitar pensar si este podría ser un paso hacia su regreso a la WWE. Es decir, siempre existe la posibilidad de que gane la lucha, ahora, ¿por qué querría poner en riesgo su carrera en GCW, donde tanto éxito ha tenido y podría tener en el futuro si tiene la intención de seguir siendo independiente?