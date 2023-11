Ya vimos a Seth Rollins increpando a CM Punk durante su regreso a WWE en Survivor Series 2023 a grito de «F*ck you». Pero además lo buscó tras bastidores. El Campeón Mundial de Peso Completo fue claramente la persona que peor se tomó la vuelta del Best in the World, dentro de que todos en el Universo WWE están encantados.

► Seth Rollins buscó a CM Punk

Vayamos ahora con esa persecución en backstage. Que no fue tal, porque en realidad no tenemos información de dónde estaba Punk. Aunque sí que lo vimos yéndose en su auto, por lo que quizá cuando Rollins lo buscaba él ni siquiera estaba en la arena. De hecho, dada la cercancía de su casa, pues que ya estuviera en la misma. Entiéndase la broma. En realidad, el informe señala también que Punk estaba confundido con la situación.

Pero desde Fightful Select nos informan de que «Rollins tuvo que ser ‘alejado’ por Triple H y Michael Cole mientras lo encontraban activamente buscando a Punk en el backstage«.

Además: «La situación dejó a CM Punk aparentemente ‘confundido’, creando una ‘escena incómoda’ en el proceso. Aunque es posible que este drama en el backstage sea parte de una narrativa escrita, aún no hay confirmación oficial».