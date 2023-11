Becky Lynch, Charlotte Flair, Bianca Belair y Shotzi fueron mejores que Damage CTRL (Bayley, Asuka, Iyo Sky y Kairi Sane) en la lucha WarGames de Survivor Series 2023. Pero no todo se trataba de una victoria para The Queen. Para ella fue una noche con un significado especial, y no solo porque pareció arreglar sus problemas con The Man cuando ambas se dieron un abrazo.

En la conferencia de prensa posterior al evento premium, Charlotte explicó que quería honrar a Ric Flair, el legado de su padre, quien tiene una larga e importante historia con WarGames.

«¿Cómo superamos el combate del año pasado? ¿Cómo superamos cada año y sabiendo que el año pasado fue tan bueno y el año anterior el de NXT? Pero creo que para mí, fue más la historia con WarGames, con mi papá y Dusty, y querer ser parte de eso, continuar la tradición«.

A photo of the very first WarGames match,from The Omni in Atlanta back on July 4,1987.Ric Flair,Arn Anderson,Tully Blanchard,Lex Luger and JJ Dillon took on Dusty Rhodes, Nikita Koloff,The Road Warriors and Paul Ellering. pic.twitter.com/o46Csd8Mk0

— Rasslin' History 101 (@WrestlingIsKing) December 14, 2020