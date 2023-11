Nos desmarcamos un momento del regreso de CM Punk y el enojo de Drew McIntyre para hablar de Randy Orton y conocer qué se dijo con Cody Rhodes en su vuelta a WWE durante Survivor Series 2023. The American Nightmare lo dio a conocer en la conferencia de prensa posterior al evento premium.

► Cody Rhodes y Randy Orton

«Al final del combate, Randy me dijo: ‘Gracias por la llamada.’ Y yo quería decirle ‘Gracias por mi carrera.’ Sigo pensando que esto va a llegar a su fin, y no habría llegado a donde estoy si no hubiera estado cerca de Randy. Randy es tan salvaje y caótico, y escuchas todas estas historias divertidas sobre él y todo este disparate, pero como intérprete, luchador profesional y superestrella de la WWE. Verdaderamente, qué mentor excepcional fue para mí.

Nunca olvidaré estar en el ring en el Royal Rumble cuando él ganó, señalando el letrero de WrestleMania y solo pensando, ‘Quiero ser como él.’ Eso es lo más amable que voy a decir sobre él. Realmente me conmovió».

Y también señaló otros motivos por los que fue una noche emocionante:

«Creo que hay muchas emociones esta noche porque mi suegro está en el hospital. Michael Cole lo mencionó en los comentarios; realmente aprecio eso. Otis ha sido el mayor fan. Amamos a Otis y quiero que mejore en todos los aspectos.

«Así que estaba pensando en eso. Estaba pensando en Randy, y por supuesto, la jaula se abre y salgo. Por primera vez en el día, mientras todos los demás están pensando, por primera vez en el día pienso ‘Ah, este es el combate de mi papá’. Una vida encantada que ustedes me han brindado. Soy muy afortunado.»