John Cena y Rhea Ripley reaccionan al regreso de CM Punk a WWE

No cesan las reacciones al regreso de CM Punk a WWE durante Survivor Series 2023 casi una década después. Ahora conocemos las de John Cena y Rhea Ripley.

► Más reacciones a CM Punk

El 16 veces Campeón Mundial se limitó a publicar una foto del Best in the World en el evento premium en lo que podamos tomar como un saludo a quien fuera uno de sus mayores rivales. Qué impresionante va a ser cuando vuelvan a cruzarse en WWE. Puede que incluso surja la oportunidad para que ambos vuelvan a luchar. Recordemos que fue en la Allstate Arena, donde se hizo Survivor Series esta pasada noche, donde Punk destronó a Cena como Campeón WWE en Money in the Bank 2011.

Por su parte, la Campeona Mundial de WWE (es curioso que ninguno de los dos pronunció una sola palabra) se limitó a enseñar el dedo corazón mientras sonaba la música de CM Punk y los fanáticos gritaban enloquecidos ante su retorno a su casa luchística. Obviamente, Mami no estaba nada contenta, The Judgment Day acababa de perder la lucha WarGames y parece que Punk vuelve para ser otro oponente de su facción y no alguien con quien pueda llegar a un acuerdo.

Por último, confirmamos que CM Punk ha sido añadido al elenco de WWE en WWE.com.