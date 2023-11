CM Punk y Randy Orton no fueron los únicos que «visitsaron» WWE durante Survivor Series 2023. Tampoco R-Truth, que apareció por primera vez en la programación de la compañía después de muchos meses recuperándose de una lesión durante un segmento con Alpha Academy y Pretty Deadly.

► Backstage de Survivor Series 2023

De acuerdo a la información de eWrestlingNews, también estuvo presente, aunque no apareció en pantalla, Stephanie McMahon. The Billion Dollar Princess abandonó WWE cuando Vince McMahon volvió a comienzos de año y desde entonces había estado no solo sin tener un rol en la empresa sino que tampoco habíamos tenido noticias de una visita. El apunte señala además que The Chairman no estuvo tras bastidores, de hecho, ni siquiera estaba en la ciudad del evento premium.

«Stephanie McMahon estuvo presente en el backstage del evento de pago por visión WWE Survivor Series 2023 el sábado por la noche en Chicago, IL. Simplemente estaba socializando y visitando en un papel no laboral.

«Para aquellos que se preguntan, Vince McMahon no estuvo en el backstage del evento de pago por visión WWE Survivor Series 2023 el sábado por la noche en Chicago, IL.

«McMahon fue visto en los Hamptons en Long Island, Nueva York, el viernes, que es donde pasó su Día de Acción de Gracias».

El mismo informe también señala:

«Shinsuke Nakamura no viajó para el evento de pago por visión WWE Survivor Series 2023″.