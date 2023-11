¿Gente en WWE molesta por el regreso de CM Punk?

Podríamos responder rápidamente a la pregunta del título con un «obviamente, sí». ¿Por qué? Porque no todos en WWE tendrán una buena relación, o incluso la tendrán mala, con CM Punk. Porque la vuelta del Best in the World, una estrella mundial, hará que muchos tengan todavía menos oportunidades. No existe ninguna polémica aquí. Es comprensible que haya quienes no estén contentos con que haya vuelto. Pero no especulemos y vayamos con la información que nos traen nuestros compañeros de Fightful.

► Molestos con CM Punk

«El talento estelar está molesto, y hay numerosos integrantes del roster en general que también se sienten así, aunque también hay algunos emocionados, curiosos y experimentando casi todas las emociones. Antes del combate WarGames, se apartó a algunos talentos y se les informó que CM Punk regresaría al final del espectáculo.

Al menos un talento afirmó legítimamente estar molesto por el retorno de Punk.

Hubo un talento de alto nivel que le dijo a Fightful que entendían el aspecto sorpresa de la situación, pero sentían que Triple H podría perder la confianza de muchas personas con las que trabajó arduamente para construirla.»

Estaba claro que si CM Punk volvía no iba a dejar a nadie indiferente. Nunca lo ha hecho. Para bien y para mal. Y podemos entender que los luchadores y demás personal de WWE se sientan cómo se sientan. Ahora, como medios y como fanáticos solo podemos estar emocionados de que el Best in the World haya vuelto a su casa.